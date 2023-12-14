Врач назвал правильный способ чистки зубов

Во время чистки зубов необходимо правильно держать зубную щетку, а после — очищать язык, рассказал главный врач клиники «Немецкий Имплантологический Центр» Магомед Дахкильгов. В беседе с «Лентой.ру» хирург-имплантолог, пародонтолог назвал эти и другие правила защиты полости рта от бактерий.

Стоматолог отметил, что правила чистки зубов просты, в то же время соблюдают их не все. По его словам, главное для здоровья зубов — правильно держать зубную щетку, двигать ее в правильных направлениях и придерживаться определенной последовательности действий.

Дахкильгов объяснил, что щетка должна находиться под прямым углом к передней поверхности зубов и под углом в 45 градусов к жевательной и задней поверхности зубов. При этом он отметил, что в рекламе зубных паст показывают неверные движения щеткой туда-сюда. «Так делать нельзя. Подобными движениями можно лишь перераспределить налет на зубах, а не удалить его. Передние верхние зубы необходимо чистить движениями сверху вниз, а передние нижние зубы — снизу вверх», — предупредил врач.

Заднюю часть передних зубов следует проводить выметающими движениями сверху вниз и снизу вверх соответственно для верхних и нижних зубов, продолжил стоматолог. Той же техникой очищают и переднюю и заднюю поверхности жевательных зубов.

Жевательные поверхности зубов покрыты узорами из фиссур — бугорков. Там скапливается налет и частицы пищи, поэтому жевательные зубы нужно чистить еще и сверху выметающими движениями от последнего зуба в ряду к передним

Магомед Дахкильгов хирург-имплантолог, пародонтолог

При чистке зубов нельзя забывать и о языке, предупредил Дахкильгов. Убрать с него налет можно с помощью двусторонней щетки, на задней стороне которой находится силиконовая щетина для языка, или с помощью специального скребка.

Напоследок врач порекомендовал использовать зубную нить, ирригатор и ополаскиватели. По его словам, все эти средства доказали свою эффективность.

Ранее Магомед Дахкильгов призвал отказаться от некоторых неполезных для зубов продуктов. В частности он отметил, что зубам вредят цитрусовые и соусы.