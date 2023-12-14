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21:46, 14 декабря 2023Мир

Орбан покинул зал заседания саммита ЕС во время голосования по Украине

Орбан покинул зал заседания саммита Евросоюза во время голосования по Украине
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан вышел из зала заседания, где проходил саммита Евросоюза, при принятии решения о начале переговоров с Украиной. Об этом заявил журналистам европейский источник в кулуарах саммита, пишет ТАСС.

«Орбан временно отсутствовал в зале заседаний, когда Совет принял решение по Украине, это было согласовано и сделано конструктивно», — отметил источник.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель объявил о решении начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Также Евросовет решил начать переговоры о членстве с Молдовой. Мишель подчеркнул, что ЕС начнет переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной, как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства.

Также издание Politico написало, что ряд лидеров стран-членов Европейского союза готов частично уступить премьер-министру Венгрии в вопросе переговоров о вступлении Украины в объединение. Руководство Венгрии неоднократно высказывалось о необходимости перенести решение о переговорах по вступлению Украины в ЕС.

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      Марина Совина
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