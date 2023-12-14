Россияне раскрыли желаемый размер зарплаты

Россияне хотели бы получать в 2024 году зарплату в размере более ₽120 тысяч

В следующем году россияне хотели бы получать зарплату как минимум в 120 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру», которое есть в распоряжении ТАСС.

Причем мужчины претендуют на более высокие оклады, чем женщины: 183 и 154,7 тысячи рублей соответственно. Из мужчин больше всего денег хотят получать работники сферы недвижимости (196,7 тысячи рублей), а из женщин — дизайнеры и представители творческих профессий (169,6 тысячи рублей). Наибольшая разница между желаемыми зарплатами мужчин и женщин прослеживается в банковской отрасли и составляет 69 процентов.

В целом вне зависимости от пола самые высокие ожидания у специалистов IT-сферы — 182,9 тысяч рублей, а также работников сферы недвижимости (163,9 тысячи рублей), банкиров (162,1 тысячи) и дизайнеров (158,3 тысячи).

Опрос проводился в декабре 2023 года. В нем приняли участие более 3,5 тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

В 2024 году в большинстве (63 процентах) российских компаний руководители планируют повысить оклады сотрудникам. Чаще всего (71 процент) о таком намерении заявляют представители крупного бизнеса, свидетельствовали данные исследования hh.ru. В то же время аналитики сервиса «Работа.ру» сообщили, что в 2023 году каждая вторая российская компания увеличила бюджет на зарплатный фонд.