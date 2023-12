Чувство одиночества оказалось опасным для здоровья

PNAS: чувство одиночества сократило продолжительность жизни

Ученые Мичиганского университета выяснили, что чувство одиночества, возникающее на протяжении многих лет, связано с более высоким риском опасных заболеваний и сокращения продолжительности жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Специалисты проанализировали данные более чем о 9000 участников в возрасте 50 лет и старше, которые охватывали восьмилетний период с 1996 по 2004 год. Добровольцы были разделены на четыре группы: те, кто никогда не испытывал одиночества, и те, кто испытывал продолжительное одиночество хотя бы раз, два раза и три или более раз за все время. Ответы были сопоставлены с состоянием здоровья и образом жизни участников.

Оказалось, что число раз, когда люди испытывали одиночество, коррелировало с сокращением продолжительности жизни большего числа человек. Число дополнительных фатальных случаев в случае однократного ощущения одиночества выросло на 106, на 202 — при двукратном и на 288 при троекратном или более за восьмилетний период исследования.

При этом авторы отмечают, что чувство одиночества, которое вредно для здоровья, не аналогично предпочтению одиночества или жизни в одиночестве.