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13:40, 15 декабря 2023Спорт

ФИФА удовлетворила иск «Ростова» к итальянскому клубу

ФИФА удовлетворила иск «Ростова» к «Роме» по делу о переходе форварда Шомуродова

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Международная федерация футбола (ФИФА) удовлетворила иск «Ростова» к итальянскому клубу «Рома» по делу о переходе нападающего Элдора Шомуродова. Об этом сообщается в Telegram-канале российской команды.

В сентябре «Ростов» обратился в футбольный трибунал ФИФА, так как не получил солидарные выплаты от римлян при переходе игрока из «Дженоа». «Наша жалоба была рассмотрена и удовлетворена ФИФА в полном объеме», — отмечается в сообщении.

В настоящее время футболист находится в аренде в «Кальяри». В сезоне-2023/2024 он провел в составе команды 13 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

Шомуродов выступал за «Ростов» с июля 2017-го по октябрь 2020-го. После он перешел в «Дженоа», который в августе 2021 года сменил на «Рому».

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