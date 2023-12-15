Кремль рассказал о встрече Путина с Мишустиным после прямой линии

Песков: Путин встретился с Мишустиным и руководством АП после прямой линии

Президент России Владимир Путин в четверг, 14 декабря, после прямой линии, которая была совмещена с пресс-конференцией, встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным и руководством администрации президента. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Глава государства на встрече дал ряд поручений, которые были сформированы по итогам пресс-конференции и прямой линии. Перечень поручений Путина сейчас готовится, его опубликуют в течение нескольких дней, уточил Песков.

«Итоги года с Владимиром Путиным» прошли в Гостином дворе в Москве в четверг, 14 декабря. Разговор главы государства с россиянами и журналистами длился четыре часа три минуты, за это время Путин ответил более чем на 80 вопросов.

После подведения итогов года Путин встретится с лидерами всех фракций Госдумы.