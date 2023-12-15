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13:25, 15 декабря 2023Россия

На российской буровой установке произошла авария

На руднике «Комсомольский» на буровой установке произошла авария

Фото: Марк Агнор / РИА Новости

На буровой установке, находящейся на руднике «Комсомольский», произошла авария. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

«На руднике "Комсомольский" в забое на глубине порядка 600 метров произошла авария на буровой установке. Информации о судьбе горняков пока нет», — сказал собеседник агентства.

Другой информации и подробностей о происшествии на данный момент нет.

В сентябре горняков из нескольких шахт Кемеровской области экстренно эвакуировали. Причиной эвакуации назвали аварию на трансформаторной подстанции. Уточняется, что эвакуация проходит на шахтах «Заречная», «Октябрьская», на шахте имени С. М. Кирова, на «Комсомольце» и на «Костромовской».

В октябре в Пермском крае обрушилась кровля в шахте на Усть-Яйвинском руднике. По данным МЧС России, одного человека спасти не удалось.

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      Никита Абрамов
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