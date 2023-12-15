Обвиняемого в шпионаже Гершковича посетила посол

Посол США Трейси посетила обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Гершковича

Посол США в России Линн Трейси посетила обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщает Telegram-канал посольства США.

«Посол Трейси посетила сегодня неправомерно задержанного репортера Эвана Гершковича после того как накануне Мосгорсуд в четвертый раз отклонил его апелляцию», — сказано в сообщении.

Журналист сохраняет бодрость и благодарит за поддержку семью, друзей и всех, кто следит за его тяжелой ситуацией уже более 250 дней, добавили в посольстве.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о делах Гершковича. По его словам, договоренности об обмене заключенными между Россией и США должны быть взаимоприемлемыми.

