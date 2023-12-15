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18:29, 15 декабря 2023Из жизни

Пропавшего подростка нашли спустя шесть лет в другой стране

France 24: во Франции нашли пропавшего шесть лет назад подростка

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Во Франции нашли британского подростка, который пропал шесть лет назад. Об этом сообщает France 24.

17-летний Алекс Бэтти из английского города Олдем, графство Большой Манчестер, пропал в 11-летнем возрасте, когда в октябре 2017 года отправился в путешествие в Испанию вместе с матерью и дедушкой. Как считали бабушка и законный опекун подростка Сьюзан Каруэна, родственники увезли его в так называемую «духовную общину» в Марокко. В течение шести лет никто не знал, где находится Бэтти, пока его случайно не обнаружили в другой стране.

Мальчика нашли недалеко от французской коммуны Ревель. Его заметил студент, занимающийся доставкой лекарств в аптеки. Когда он встретил Бэтти, то узнал, что тот уже четыре дня блуждает в горной местности. Студент посадил подростка в свою машину и завел с ним разговор.

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Бэтти рассказал, что мать похитила его, когда ему было около 12 лет. Он жил в роскошном доме в Испании, где помимо него находились еще около десяти человек. Позже вместе с матерью и дедушкой он переехал во Францию и стал жить в кочевой общине. Подросток признался, что не злился на мать за похищение, однако хотел вернуться к бабушке в Великобританию, поэтому решил покинуть общину.

Сейчас Бэтти находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в городе Тулуза. Он ожидает прибытия британских властей, чтобы вернуться в Англию. Мать и дедушку подростка разыскивают.

Ранее сообщалось, что отец и сын из Красноярского края ушли на охоту и пропали. Они не могли выйти на связь из-за неисправного телефона.

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