Стало известно условие проведения товарищеского матча между Сербией и Россией

Сербия и Россия проведут товарищеский матч в случае разрешения от УЕФА и ФИФА

Сборная Сербии по футболу может провести товарищеский матч с командой России. Об этом сообщает Tanjug со ссылкой на Футбольный союз Сербии.

Как стало известно источнику, матч может состояться при условии получения разрешения от Союза европейских футбольных ассоциации (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). В таком случае игра пройдет 21 или 22 марта в Санкт-Петербурге.

Последний товарищеский матч сборная России провела 20 ноября в Волгограде. Команда Валерия Карпина разгромила Кубу со счетом 8:0.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвует в квалификации Евро-2024.