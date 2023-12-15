Турция отправит космонавта на МКС в январе

Министр Каджыр: Турция отправит первого космонавта на МКС 9 января 2024 года

Первый турецкий космонавт отправится на Международную космическую станцию (МКС) 9 января 2024 года. Об этом сообщил министр промышленности и технологий республики Фатих Каджыр в эфире местного телевидения, передает ТАСС.

«Первый космонавт Турции, Альпер Гезеравджи, отправится в космос на МКС 9 января 2024 года. Эта миссия имеет большое значение с точки зрения демонстрации научного и технологического потенциала Турции. В космосе будут проведены 13 научных экспериментов. Альпер Гезеравджи завершил свою подготовку и скоро пройдет режим карантина перед полетом», — сказал он.

Министр напомнил, что в апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил двух кандидатов для полета на МКС. Также к миссии готовился Тува Джихангир Атасевер, который работал инженером компании Roketsan.

В августе стало известно, что Турция успешно запустила в космос зондирующую ракету собственного производства со стартовой площадки в Игнеаде.

В сентябре 2022 года Мустафа Варанк, занимавший пост министра промышленности и технологий республики, сообщил, что Турция и американская компания Axiom Space подписали соглашение об отправке на МКС первого турецкого астронавта.