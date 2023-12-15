Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:01, 15 декабря 2023Наука и техника

Турция отправит космонавта на МКС в январе

Министр Каджыр: Турция отправит первого космонавта на МКС 9 января 2024 года
Альпер Гезеравджи

Альпер Гезеравджи. Фото: Cemal Yurttas / Getty Images

Первый турецкий космонавт отправится на Международную космическую станцию (МКС) 9 января 2024 года. Об этом сообщил министр промышленности и технологий республики Фатих Каджыр в эфире местного телевидения, передает ТАСС.

«Первый космонавт Турции, Альпер Гезеравджи, отправится в космос на МКС 9 января 2024 года. Эта миссия имеет большое значение с точки зрения демонстрации научного и технологического потенциала Турции. В космосе будут проведены 13 научных экспериментов. Альпер Гезеравджи завершил свою подготовку и скоро пройдет режим карантина перед полетом», — сказал он.

Материалы по теме:
«Пошли, родная моя, пошли!» 60 лет назад состоялся полет первой женщины-космонавта. Какие трудности перенесла Терешкова?
«Пошли, родная моя, пошли!»60 лет назад состоялся полет первой женщины-космонавта. Какие трудности перенесла Терешкова?
16 июня 2023
«Эту ракету мы создавали по его указанию» Как при Сталине СССР хотел запустить человека в космос
«Эту ракету мы создавали по его указанию»Как при Сталине СССР хотел запустить человека в космос
4 октября 2023

Министр напомнил, что в апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил двух кандидатов для полета на МКС. Также к миссии готовился Тува Джихангир Атасевер, который работал инженером компании Roketsan.

В августе стало известно, что Турция успешно запустила в космос зондирующую ракету собственного производства со стартовой площадки в Игнеаде.

В сентябре 2022 года Мустафа Варанк, занимавший пост министра промышленности и технологий республики, сообщил, что Турция и американская компания Axiom Space подписали соглашение об отправке на МКС первого турецкого астронавта.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Крымские школьники пожаловались Путину на облезлый спортзал. Через три часа директора спорткомплекса допросили

      Участник СВО приехал в отпуск и вышел на пикет с требованием помочь сослуживцам

      В Италии заявили о проигрыше Зеленского

      ВСУ обстреляли автомобиль скорой помощи с российскими врачами

      Врач назвала россиянкам способы сберечь кожу зимой с помощью одежды

      Лобода объяснила решение петь на русском языке

      Бывшая вегетарианка стала есть брусок масла в день и рассказала о последствиях

      Россиянину дали срок за насилие над малолетними девочками

      Бой Махачева признали лучшим в 2023 году

      Американская база в Ираке подверглась атаке беспилотника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости