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16:10, 15 декабря 2023Мир

В Аргентине сменят посла в России

La Nacion: МИД Аргентины планирует смену послов в России и ряде других стран

Фото: Tomas Cuesta / Reuters

Советник нового президента Аргентины Хавьера Милея и будущий министр иностранных дел страны Диана Мондино планирует смену послов в России и ряде других стран. Об этом сообщает La Nacion.

Журналисты опубликовали официальное распоряжение Мондино кадровому департаменту МИД страны по замене послов в ряде стран и международных организаций. В документе предполагается возвращение дипломатов обратно в Аргентину для получения новых заданий.

«Я прошу вас подготовить проект о переводе (...) чрезвычайного и полномочного посла в России Эдуардо Антонио Суайна в МИД», — распорядилась Мондино.

Также планируется смена глав представительств Аргентины в Ватикане, Великобритании, Индии, Франции и Эфиопии, а также при учреждениях ООН в Нью-Йорке и международных организациях в Женеве.

Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря. Новый глава государства рассматривает пересмотр отношений с БРИКС и Россией из-за критики властей Бразилии и Китая.

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      Юрий Леонов
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