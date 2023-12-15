В ЕС успели согласовать 12-й пакет санкций в отсутствие канцлера Австрии

Politico: ЕС согласовал 12-й пакет санкций, пока отсутствовал канцлер Австрии

Лидеры ЕС согласовали 12-й пакет антироссийских санкций, пока один из основных противников введения подобных ограничений, канцлер Австрии Карл Нехаммер, отсутствовал в зале заседаний. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.

По данным источников, в это время Нехаммер обсуждал с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. Европейские лидеры в отсутствие Нехаммера смогли найти консенсус по 12-му пакету, однако до сих пор неясно, когда достигнутые договоренности смогут быть включены в согласованный всеми членами ЕС документ.

13 декабря сообщалось, что Австрия хочет провести юридическую проверку нового пакета санкций против России перед его принятием. Уточнялось, что ЕС завершает работу над 12-м пакетом антироссийских санкций, но 12 декабря послы стран Евросоюза не смогли согласовать общую позицию из-за Австрии.