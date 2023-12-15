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09:34, 15 декабря 2023Наука и техника

В Европе создадут альянс по производству танков нового поколения

Leonardo и KNDS создадут промышленный альянс для производства танков MGCS

Фото: Nicolas Liponne / NurPhoto / Getty Images

Итальянская компания Leonardo и франко-германский консорциум KNDS создадут промышленный альянс для производства танков нового поколения, разрабатываемых в рамках программы Main Ground Combat System (MGCS), пишет Defense News.

«Новый альянс сосредоточится на активизации участия Италии в давно анонсированной и сильно отложенной европейской программе боевых танков, известной как Main Ground Combat System, а также на координации работы над новыми танками Leopard, которые Италия заказывает», — подчеркнули в публикации.

Отмечается, что сделка позволит Италии войти в MGCS, несмотря на разногласия между Францией и Германией по поводу направления программы. Также в рамках соглашения будет осуществляться надзор за итальянскими специалистами, которых задействуют в разработке, производстве и обслуживании танков Leopard 2A8. Всего Италия планирует получить около 133 машин.

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В июне 2022 года французский концерн Nexter представил на выставке Eurosatory танковую пушку Ascalon калибра 140 миллиметров, которая может стать основным орудием перспективного танка MGCS.

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      Даниил Иринин
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