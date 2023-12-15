В Кремле ответили на вопрос о Навальном на фоне его вывоза из колонии

Песков о Навальном: Кремль не отслеживает судьбу осужденных

Кремль не отслеживает судьбу осужденных. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с вывозом Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) из колонии. Представителя Кремля цитирует РИА Новости.

15 декабря издание РБК со ссылкой на справку ФСИН сообщило, что Навального вывезли из колонии во Владимирской области в другой регион.

Кремль ни располагает ни правами, ни возможностями для отслеживания судьбы осужденных и не имеет такого желания, пояснил Песков.

Навальный находился во владимирской ИК-6 с июня 2022 года. В августе этого года его приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима. По данным сайта управления ФСИН России по Владимирской области, на территории региона функционирует одна колония особого режима, расположенная в поселке Пакино.

