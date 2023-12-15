В МИД назвали причину усложнения условий для переговоров России и Украины

Лавров: с затягиваем военных действий условия для переговоров будут усложняться

Глава МИД России Сергей Лавров назвал причиной усложнения условий для начала переговоров Киева и Москвы затягивание военных действий. Его слова приводит РИА Новости.

«В свое время президент сказал, что те, кто сейчас против переговоров, имея в виду в том числе тех, кто запретил [Владимиру] Зеленскому подписывать уже достигнутую договоренность в апреле 2022 года, должны понимать, что чем дольше они будут заставлять Зеленского вести войну, тем более сложными для них будут те условия, в которых переговоры могут начаться», — сказал он.

По словам Лаврова, Москва никогда не отказывалась от переговоров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мир с Киевом будет тогда, когда Москва достигнет своих целей. Он напомнил, что цели спецоперации остаются неизменными: денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины.