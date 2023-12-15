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01:44, 16 декабря 2023Бывший СССР

В ресторанах Киева начали раздавать повестки

«Страна.ua»: силовики в форме СБУ раздают повестки посетителям ресторанов Киева

Фото: Vyacheslav Maevskiy/Russian Look

Сотрудники СБУ в сопровождении людей в камуфляже проводят рейды по крупным ресторанам Киева, чтобы раздавать повестки посетителям. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Источника издания в СБУ рассказал, что правоохранительные органы реализуют в Киеве «контрдиверсионные меры безопасности». Сотрудники военкоматов в это самое время проверяют граждан на следование правилам воинского учета.

Ранее депутат Верховной Рады Николай Тищенко заявил, что военкомы мешают работе малого и среднего бизнеса. «Фронт не может существовать без надежного тыла. Пока военные на передовой, их родственники работают в таких гражданских заведениях, как рестораны, отельные комплексы», — написал Тищенко в письму главкому ВСУ и министру обороны.

Ранее в декабре в Закарпатье военные с автоматами ворвались в оздоровительный комплекс для раздачи повесток. Они выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей.

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      Марина Совина
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