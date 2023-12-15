В России отреагировали на решение Орбана наложить вето на помощь Украине

Сенатор Карасин заявил о принципиальной позиции Орбана по вопросу помощи Украине

Решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана наложить вето на выделение дополнительной помощи Украине соответствует его принципиальной позиции по этому вопросу. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Орбан считает, что это вредит развитию экономики и социальной сферы его страны. Тенденции к тому, что другие страны Евросоюза поддержат его позицию, есть. Но пока говорить о каких-то существенных подвижках в этих вопросах рано», — отреагировал Карасин.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) рассказал, что наложил вето на решение одобрить долгосрочную программу бюджетной помощи Украине, общий объем которой составляет 50 миллиардов евро. По словам политика, данный вопрос будет вновь открыт для обсуждения на следующем саммите Евросоюза после доработки.

14 декабря стало известно, что Венгрия воздержалась от участия в принятии Евросоюзом решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.