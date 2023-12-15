ВС России получили вездеходы «Пластун-СН»

«Известия»: Вооруженные силы России получили вездеходы «Пластун-СН»

Вооруженные силы (ВС) России начали получать легкие гусеничные вездеходы «Пластун-СН», оснащенные броней, выдерживающей попадание выпущенной из автомата Калашникова и снайперской винтовки Драгунова с расстояния сто метров 7,62-миллиметровой пули. Об этом сообщает газета «Известия».

Основная задача ранее представленной на форуме «Армия-2023» машины — эвакуация раненых, в том числе с переднего края. В настоящее время вездеходы используются в зоне специальной военной операции.

«С его помощью можно доставить личный состав, боекомплект и грузы прямо к линии боевого соприкосновения. В том, что у машины нет бронированной крыши, есть свои плюсы: при подрыве на мине или попадания боеприпаса солдаты, находящиеся в открытом десантном отделении, пострадают гораздо меньше, чем в закрытом», — заявил полковник Александр Перенджиев.

«Пластун-СН» также может использоваться в качестве платформы под 82-миллиметровый миномет.

В июне госкорпорация «Ростех» сообщила о досрочной передаче Министерству обороны России двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-10ПМ.