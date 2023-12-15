Звезда «Битвы экстрасенсов» объяснил безголевую серию Овечкина

Экстрасенс Шепс посоветовал хоккеисту Овечкину приобрести амулет для голов

Победитель 14-го сезона «Битвы экстрасенсов», участник шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Александр Шепс объяснил безголевую серию российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Когда мастер какого-либо дела начинает терять свои навыки, это зачастую указывает на магическую атаку извне или "разрыв кармического пути"» — заявил экстрасенс. Он посоветовал Овечкину приобрести амулет или почистить карму.

15 декабря Овечкин продлил личный антирекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Форвард не может забить в 11 играх подряд.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ после канадца Уэйна Гретцки. На счету россиянина 827 заброшенных шайб. Он выступает в НХЛ с 2005 года.

