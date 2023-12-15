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18:44, 15 декабря 2023Спорт

Звезда «Битвы экстрасенсов» объяснил безголевую серию Овечкина

Экстрасенс Шепс посоветовал хоккеисту Овечкину приобрести амулет для голов
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports / Reuters

Победитель 14-го сезона «Битвы экстрасенсов», участник шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Александр Шепс объяснил безголевую серию российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Когда мастер какого-либо дела начинает терять свои навыки, это зачастую указывает на магическую атаку извне или "разрыв кармического пути"» — заявил экстрасенс. Он посоветовал Овечкину приобрести амулет или почистить карму.

15 декабря Овечкин продлил личный антирекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Форвард не может забить в 11 играх подряд.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ после канадца Уэйна Гретцки. На счету россиянина 827 заброшенных шайб. Он выступает в НХЛ с 2005 года.

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      Анастасия Борисова
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