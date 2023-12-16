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13:41, 16 декабря 2023Силовые структуры

Бастрыкин поручил разыскать лиц из СБУ и МВД Украины за дело против патриарха

СКР инициировал розыск лиц из СБУ и МВД Украины за дело против патриарха Кирилла

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил принять меры к розыску должностных лиц ведомств Украины в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

СКР инициировал розыск лиц из Службы безопасности Украины (СБУ) и Министерства внутренних дел (МВД) Украины в рамках расследования дела по статье 299 («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела») Уголовного кодекса РФ.

Ранее СБУ возбудила дело в отношении патриарха Кирилла по нескольким статьями Уголовного кодекса Украины. В частности, служба заподозрила, что патриарх якобы распространяет «нарративы Кремля» и посягает на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Позже МВД Украины объявило в розыск патриарха и указало, что священнослужителя надлежит взять под стражу.

Ранее стало известно, что 8 декабря национальное собрание Южной Кореи во время последнего заседания осенней сессии приняло резолюцию, призывающую Москву и Пхеньян прекратить контакты в военной сфере.

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      Екатерина Кашурникова
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