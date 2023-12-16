В России высказались о признании Польшей подделки экспертизы по крушению Ту-154

Депутат Журова: в Польше признали фейки в деле Ту-154 из-за внутренней политики

Власти Польши решили официально признать, что экспертизу по катастрофе самолета бывшего президента страны Леха Качиньского подделали из-за вопросов внутренней политики. Так в разговоре с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отреагировала на заявление Варшавы о фейках в деле о крушении Ту-154.

«Сложно сказать, что им вдруг захотелось все-таки правду сказать. Думаю, есть все-таки приличные люди, которые видят, что их коллеги в угоду каких-то политических моментов занимались такой фальсификацией. Слава богу, есть еще те, кто считает, что нельзя говорить одну неправду, надо хотя бы иногда говорить правду, вот и все. Я думаю, личностный фактор — кто-то смог все-таки согласовать такие заявления, потому что они просто так не делаются, они согласованы со всем. Возможно, это внутренний политический момент — обвинить предыдущих [политиков], что они недобросовестные были», — высказалась депутат.

В то же время парламентарий считает, что вслед за заявлением не стоит ждать официальных извинений Варшавы перед Москвой.

Давайте иллюзий не питать. Здесь в любом случае о теплых отношениях пока говорить рано еще. Вообще с Польшей у нас всегда было сложно Светлана Журова депутат Госдумы

«Я не помню, чтобы кто-то извинился за долгие годы. Там в моменте это используется как информационная война, никто не поймет, за что извиняются», — заключила она.

15 декабря глава канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска Ян Грабец заявил, комиссия по расследованию обстоятельств крушения фальсифицировала результаты экспертизы. Он также отметил, что финансирование этой работы было неэффективным.

В тот же день министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что группу, которая устанавливала причины трагедии, ликвидировали. Также в МВД Польши сообщили, что Варшава откажется от версий о вине Москвы в катастрофе.