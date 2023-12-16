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00:32, 16 декабря 2023Мир

Германия продлит погранконтроль с тремя странами

ФРГ продлит погранконтроль с Польшей, Чехией и Швейцарией до 15 марта 2024 года

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Германия продлит пограничный контроль с Польшей, Чехией и Швейцарией минимум до 15 марта 2024 года. Об этом заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, сообщается на сайте МВД Германии.

Уточняется, что решение продлить введенный в середине октября погранконтроль с тремя странами принято в целях борьбы с незаконным ввозом мигрантов и ограничения нелегальной миграции. В ведомстве напомнили, что внутренний контроль также действует на границе с Австрией, он продлится до 11 мая следующего года.

По словам Фезер, благодаря принятым мерам количество нелегальных въездов в страну уже сократилось более чем на 60 процентов с более чем 20 тысяч в октябре до примерно 7 300 в ноябре.

Ранее стало известно, что Норвегия может закрыть контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией вслед за Финляндией, которая объяснила свое решение наплывом мигрантов из третьих стран.

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      Марина Совина
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