МИД России обсудил с ООН блокирование российской продукции из-за санкций

Замглавы МИД Вершинин обсудил с представителями ООН блокирование продукции РФ

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин обсудил с главой Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен и заместителем генсекретаря всемирной организации Мартином Гриффитсом вопрос блокирования экспорта российской продукции из-за западных санкций. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского ведомства.

Стороны обменялись мнениями о задачах обеспечения беспрепятственного доступа российских удобрений и продовольствия на мировые рынки с учетом значительности их доли в вопросе преодоления кризисов в продовольственной безопасности и противодействия угрозам голода.

«Состоялось развернутое обсуждение проблем блокирования российского сельхозэкспорта в результате введения западными странами незаконных односторонних санкций. Отдельное внимание было также уделено гуманитарным безвозмездным поставкам отечественных зерновых и удобрений в беднейшие страны мира», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов назвал поставки российского зерна в Африку не только экономической, но и идеологической акцией, имеющей медийный эффект.