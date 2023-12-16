Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:08, 16 декабря 2023Мир

МИД России обсудил с ООН блокирование российской продукции из-за санкций

Замглавы МИД Вершинин обсудил с представителями ООН блокирование продукции РФ

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин обсудил с главой Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен и заместителем генсекретаря всемирной организации Мартином Гриффитсом вопрос блокирования экспорта российской продукции из-за западных санкций. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского ведомства.

Стороны обменялись мнениями о задачах обеспечения беспрепятственного доступа российских удобрений и продовольствия на мировые рынки с учетом значительности их доли в вопросе преодоления кризисов в продовольственной безопасности и противодействия угрозам голода.

«Состоялось развернутое обсуждение проблем блокирования российского сельхозэкспорта в результате введения западными странами незаконных односторонних санкций. Отдельное внимание было также уделено гуманитарным безвозмездным поставкам отечественных зерновых и удобрений в беднейшие страны мира», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов назвал поставки российского зерна в Африку не только экономической, но и идеологической акцией, имеющей медийный эффект.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Наше командование нас кинуло» Шесть пограничников ВСУ сдались в плен на границе с Россией

      Депардье пригрозили лишить ордена Почетного легиона

      В России назвали конечную точку поставляемого Киеву вооружения

      Беспилотник ВСУ атаковал поселок в Белгородской области

      Япония подготовила рекордный военный бюджет на 2024 год

      В ВСУ пожаловались на тщетные бои на левом берегу Днепра

      США продолжат разработку крылатой ракеты в ядерном оснащении

      Бывшего тренера ПСЖ потребовали приговорить к году тюрьмы за расизм

      Рост числа желающих сдаться в плен бойцов ВСУ объяснили

      Британский миноносец сбил ударный беспилотник над Красным морем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости