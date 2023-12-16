Одной европейской стране разрешили использовать нефть из России в обход санкций

Фицо: ЕС разрешил Словакии еще год использовать нефть из России в обход санкций

Евросоюз сохранил исключение, разрешающее Словакии еще год использовать нефть из России в обход антироссийских санкций. Это предусмотрено в новом санкционном пакете, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо по итогам саммита лидеров стран-членов ЕС, передает РИА Новости.

«Мы одобрили пакет, который содержит чрезвычайно важное исключение для нас, это исключение на использование российской нефти для производства», — сказал Фицо. По его словам, в таком формате новые санкции не смогут оказать негативное влияние на словацкую экономику, что подтвердили различные министерства, которые изучили пакет.

В начале декабря глава МИД Словакии Юрай Бланар рассказал, что страна совершает попытки продлить исключение энергоресурсов из РФ из-под запрета. По его словам, отмена разрешения на получение энергоресурсов из России серьезно повлияла бы на республику, приведя к разгону инфляции.

Ранее в Еврокомиссии заявили о праве Болгарии покупать российскую нефть по цене выше потолка ЕС. Уточняется, что страна пользуется разрешением, выданным Евросоюзом, «чтобы гарантировать безопасность снабжения».