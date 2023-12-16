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06:30, 16 декабря 2023Наука и техника

Ракета Electron возобновила полеты после аварии

SpaceNews: компания Rocket Lab возобновила пуски ракеты Electron после аварии

Фото: Business Wire / AP

Компания Rocket Lab возобновила пуски сверхлегкой ракеты Electron после случившейся почти три месяца назад аварии. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В ходе состоявшегося 14 декабря с космодрома в Новой Зеландии пуска носителя на околоземную орбиту высотой 575 километров был успешно выведен спутник QPS-SAR-5 (Tsukuyomi-1) японской компании iQPS.

Издание напоминает, что полет стал первым для Electron после аварии, произошедшей 19 сентября. Причиной неожиданного выключения двигателя второй ступени ракеты названа «в значительной степени невероятная» комбинация событий, приведшая к короткому замыканию в энергосистеме агрегата. В результате инцидента был утерян спутник Acadia.

В октябре ведущий системный инженер межпланетных миссий Rocket Lab Кристоф Мэнди заявил, что 315-килограммовая автоматическая станция Venus Life Finder должна стартовать с Земли к Венере на ракете Electron в декабре следующего года.

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      Иван Потапов
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