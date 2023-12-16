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12:44, 16 декабря 2023Наука и техника

Ракета со спутником «Арктика-М» стартовала с Байконура

Ракета «Союз-2.1б» со вторым спутником «Арктика-М» стартовала с Байконура

Кадр: Роскосмос ТВ

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и гидрометеорологическом спутником «Арктика-М» №2 стартовала с космодрома Байконур. Трансляция пуска ведется на сайте «Роскосмоса».

«Ракета-носитель отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и в настоящее время выводит спутник на заданную орбиту. Это был 17-й пуск российской ракеты-носителя в 2023 году, в том числе девятый с космодрома Байконур. Для "Союза-2.1б" данный полет стал 68-м, для семейства "Фрегатов" — 118-м в истории», — сообщили в «Роскосмосе».

Ранее в декабре стало известно, что сборка ракеты для запуска аппарата «Арктика-М» № 2 завершена. Спутник предназначен, в частности, для отслеживания гидрогеологической обстановки в Арктическом регионе и на прилегающих территориях.

В марте в Научно-производственном объединении Лавочкина сообщили, что проектирование группировки спутников «Арктика-М» завершится в начале 2024 года. Сроки запуска последующих аппаратов проработают в рамках технического проекта.

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      Анастасия Шейкина
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