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18:59, 16 декабря 2023Россия

Россиянам пришлось разнимать драку пассажира с таксистом

В Санкт-Петербурге 50-летний пассажир напал на таксиста и сбежал от полиции

Фото: Unsplash

В центре Санкт-Петербурга 50-летний пассажир напал на таксиста. Об этом сообщает издание «Мегаполис» со ссылкой на слова очевидцев.

Инцидент произошел вечером 14 декабря на Владимирском проспекте у перекрестка с Невским. По словам свидетеля, в такси пассажир стал вести себя неадекватно: пинал сиденье, кричал, распускал руки. Тогда водитель попросил дебошира выйти из машины, но мужчина начал угрожать насилием. Очевидцы попытались остановить драку и вызвали полицию, но нападавший решил сбежать.

Таксист хотел догнать обидчика, но не смог.

Ранее стало известно, что агрессивный пассажир авиакомпании Scoot Airlines устроил массовую драку на борту самолета и попал на видео. Инцидент произошел на рейсе из Перта в Манилу.

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      Екатерина Кашурникова
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