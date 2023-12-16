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07:53, 16 декабря 2023Россия

Российские Деды Морозы стали больше зарабатывать

HeadHunter: средняя зарплата Дедов Морозов выросла на 15 тысяч рублей

Фото: Igor Kharitonov / AiF / Globallookpress.com

Российские Деды Морозы стали зарабатывать за выступление на новогоднем празднике на 15 тысяч рублей больше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные исследования компании HeadHunter, их приводит РИА Новости.

Уточняется, что в текущем году их минимальная зарплата составляет 35 тысяч рублей, а средняя — 70 тысяч. Снегурочки же, напротив, стали получать меньше, чем раньше. Их минимальная зарплата упала вдвое, теперь она равна 10 тысячам, а средняя сократилась с 45 тысяч до 40.

Ранее аналитики «Авито Услуг» рассказали, что среднестатистическая пара аниматоров в роли Деда Мороза и Снегурочки может заработать за грядущий новогодний сезон от 200 тысяч рублей. Эксперты отметили, что больше всего артисты получают в Сочи, Москве и Владивостоке.

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      Марина Совина
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