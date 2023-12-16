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11:56, 16 декабря 2023Спорт

Тренер дала советы новичкам на катке

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Тренер-преподаватель спортивной школы по зимним видам спорта Елизавета Горелова дала советы новичкам, пришедшим на каток. Ее слова приводит «Волгоград-ТРВ».

Специалист посоветовала уделить особое внимание экипировке. По ее словам, коньки нужно выбирать только по размеру, они должны плотно фиксировать голеностоп, а одежда — не стеснять движения. «Перед тем как начать движение на коньках, следует обязательно размяться. Простые упражнения разогреют мышцы и помогут избежать серьезных травм», — добавила Горелова.

Тренер также напомнила о правилах безопасности на катке. «Не разгоняемся, не толкаемся, держим дистанцию и уважительно относимся ко всем присутствующим», — подчеркнула Горелова.

Ранее российская фигуристка Александра Трусова сравнила сложность хоккея и фигурного катания. По ее словам, игра с шайбой сложнее.

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      Алексей Гусев
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