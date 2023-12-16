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13:56, 16 декабря 2023Мир

В Германии призвали военный флот к защите Красного моря

В бундестаге заявили, что флот должен участвовать в защите путей в Красном море

Фото: Mohammed Benmansour / Reuters

Военный флот Германии должен принимать участие в защите морских торговых путей в Красном море. Такое заявление на фоне нападения на судно, которое принадлежало компании из ФРГ, сделала глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Ее цитирует DPA, пишет РИА Новости.

По мнению политика, все стороны поставок товаров в Красном море должны принимать участие в защите торговых путей в регионе. В частности, этим же должны заниматься и европейские компании-перевозчики.

15 декабря йеменские хуситы из военизированной группировки «Ансар Алла» осуществили ракетную атаку на контейнеровоз Maersk Gibraltar. Судно шло из Омана в Саудовскую Аравию. Впоследствии датская судоходная компания Maersk, являющаяся крупнейшим перевозчиком товаров в мире, объявила о приостановке работы в Красном море и отправке грузов в обход Африки.

До этого та же группировка нанесла удар противокорабельной ракетой по норвежскому танкеру Strinda, направлявшемуся с партией нефти в Израиль.

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      Анастасия Шейкина
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