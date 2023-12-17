В Госдуме высказались о планах ФРГ конфисковывать подарки из России

Депутат Журова: ФРГ хочет изымать подарки из России, чтобы испортить праздник

Германия хочет конфисковывать новогодние и рождественские подарки из России, чтобы испортить праздник. Так в разговоре с «Лентой.ру» о планах немецкой таможни изымать посылки высказалась первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Сделал гадость — начальству радость, по всей видимости. Исключительно только таким образом можно трактовать такие решения. Люди соотечественникам, родственникам и друзьям что-то покупают. Испортить праздник — это называется так. Не думаю, что они будут посылать айфоны и еще что-то, скорее всего, это будут какие-то приятности. Грустно это все», — поделилась мнением депутат.

Пресс-служба немецкой таможни сообщила, что отправленные из России в Германию подарки могут конфисковать. Решение объяснили санкциями против Москвы. Там напомнили, что из России нельзя экспортировать бумагу, драгоценные камни и металлы, косметику, химическую и пластиковую продукцию. Таким образом, книги, косметика и игрушки могут остаться на пунктах пограничного контроля.

В сентябре Евросоюз запретил россиянам въезжать на территорию объединения на личных автомобилях. Еврокомиссия также предупредила, что некоторые личные вещи, например, смартфоны, могут изъять. Позже там пояснили, что это лишь рекомендации для государств объединения. Те, в свою очередь, должны самостоятельно решить, следовать им или нет. Тем не менее, некоторые страны начали изымать в россиян личные автомобили.