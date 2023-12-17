Кулеба прокомментировал согласие ЕС на переговоры о приеме Киева

Кулеба восхитился поступком Шольца на переговорах ЕС о приеме Киева

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Bild заявил, что усилия канцлера ФРГ Олафа Шольца по преодолению вето Венгрии на начало переговоров ЕС с Украиной войдут в историю.

По словам Кулебы, то, что Шольц сделал на саммите, чтобы устранить угрозу вето со стороны Венгрии, войдет в историю как акт германского лидерства в интересах Европы. Чиновник подчеркнул, что канцлер вызвал на этой неделе «искреннее и заслуженное восхищение» со стороны украинского народа.

16 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о готовности Будапешта наложить жесткое вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС. По его словам, решение о начале переговорного процесса не имеет практического значения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сомнительным и политизированным решение стран Евросоюза (ЕС) о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии в объединение.