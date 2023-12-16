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17:32, 16 декабря 2023Мир

В МИД России назвали сомнительным решение ЕС о начале переговоров по Украине

МИД РФ счел сомнительным решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сомнительным и политизированным решение стран Евросоюза (ЕС) о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии в объединение. Об этом говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отсутствовал в зале, где проходило голосование о начале переговоров с Украиной. По данным Politico, немецкий канцлер Олаф Шольц предложил ему покинуть помещение и отправил его за кофе.

«Доходит до абсурда, когда с помощью нечистоплотных манипуляций — в отсутствие за столом тех или иных глав государств и правительств — принимаются сомнительные с правовой точки зрения и очевидно политизированные решения: о начале предвступительных переговоров с не то что не соответствующими, а прямо противоречащими элементарным критериям ЕС Украиной и Молдавией», — заявила Захарова.

Она также отметила, что абсурдным является и согласование Евросоюзом очередного пакета санкций против России, который нанесет больший вред самому ЕС.

Ранее замминистра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак заявил, что членство Украины в Евросоюзе может нанести большой ущерб сельскому хозяйству стран-участниц объединения. В случае положительного решения ЕС по Украине, он предлагает сразу же ввести ограничения в отношении республики.

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      Алевтина Запольская
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