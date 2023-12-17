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17:03, 17 декабря 2023Среда обитания

Москвичам пообещали возвращение зимней погоды

Синоптик Леус: в следующие выходные в Москву вернется зимняя погода

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В следующие выходные в Москву вернется зимняя погода, пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Его цитирует РИА Новости.

Синоптик заявил, что с возвращением холодов в столице вновь начнут расти сугробы, а в воскресенье, 24 декабря, в городе может быть установлен новый рекорд низкого атмосферного давления.

Ранее Леус в своем Telegram-канале объявил, что во второй половине воскресенья, 17 декабря, в Москву пришла первая оттепель. «Сильные снегопады покинули столицу, и оставшуюся часть дня осадки в регионе будут небольшими, и пройдут преимущественно в виде мороси», — написал синоптик.

17 декабря высота сугробов в Москве побила рекорд 82-летней давности и стала рекордной за всю историю метеорологических наблюдений.

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      Евгений Шульгин
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