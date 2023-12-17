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13:42, 17 декабря 2023Среда обитания

В Минстрое высказались об ажиотажном спросе на жилье в России

Глава Минстроя Файзуллин: в России не снижается ажиотажный спрос на жилье

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин ответил на вопрос о том, как увеличение первого взноса по льготной ипотеке повлияет на стройку. На эту тему он высказался в кулуарах съезда «Единой России», пишет ТАСС.

«Давайте мы посмотрим — пока, к сожалению, ажиотажный спрос на жилье не снижается. Программы льготной ипотеки продолжают работать до 1 июля», — заявил журналистам глава Минстроя. Он также оценил ситуацию словами «будем смотреть, как рынок отреагирует на это охлаждение ситуации».

О том, что в России скорректировали условия льготных ипотечных программ, сообщалось 15 декабря. Согласно постановлению правительства, первоначальный взнос по кредитам, выдаваемым по ставке 8 процентов, будет составлять не менее 30 процентов. Максимальный размер кредита во всех регионах страны не будет превышать шести миллионов рублей.

Перед этим президент России Владимир Путин высказался за продление семейной ипотеки. Глава государства указал, что сейчас правительство рассматривает вопрос продления льготной программы, оценивая возможности федерального бюджета.

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