В Британии увидели тревожную для Украины деталь в выступлении Путина

SN: внешний вид Путина отражает успех российских военных в зоне спецоперации

Выступление президента России Владимира Путина на большой ежегодной пресс-конференции говорит об успехе российских военных в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил обозреватель британского телеканала Sky News.

«Внешний вид Путина, несомненно, отражает растущую уверенность в том, что ход конфликта меняется в его пользу», — отметил журналист.

Как подчеркнул Шон Белл, после неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) лидеры стран Запада поставили под сомнение возможность Украины добиться успеха. Все чаще западные политики обсуждают, что продолжение боевых действий приведет к «потерям среди украинцев», резюмировал Белл.

В четверг, 14 декабря, прошло мероприятие «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которого президент более четырех часов отвечал на вопросы различной тематики. В частности, глава государства затронул тему спецоперации, а также социальные и экономические вопросы.

В частности, в ходе выступления Путин заявил, что Украина не захотела договариваться, из-за этого Россия была вынуждена принимать другие, в том числе и военные меры. Кроме того, президент России подчеркнул, что Украина получает военную помощь от Запада «на халяву».