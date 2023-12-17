Звезда «Как я встретил вашу маму» рассказала о способе похудеть на 9 килограммов

Американская актриса, звезда сериала «Как я встретил вашу маму» Элисон Ханниган рассказала о способе похудеть на девять килограммов. Ее слова приводит Enews.

Актриса рассказала, что сбросить килограммы ей удалось благодаря танцевальному шоу, в котором она принимала участие. Она заявила, что ежедневно тренировалась с профессиональным танцором Сашей Фабером и избавилась от девяти килограммов за время проекта.

Ханниган поблагодарила партнера за его поддержку и правильные советы. Она добавила, что собирается поддерживать результат и продолжать танцевать ради удовольствия и здоровья.

25 ноября фитнес-тренер Джо Мейер назвала танцы способом провести кардиотренировку. Она заявила, что танцы похожи на скрытую тренировку, потому что вы тренируетесь, даже не осознавая этого. Танцы не только учащают сердцебиение, но и улучшают настроение и психическое здоровье.