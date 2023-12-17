Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Чехия
Сегодня
15:00 (Мск)
Швеция
Еврохоккейтур|Швейцарские игры
Арсенал
Сегодня
17:00 (Мск)
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|17-й тур
Швейцария
Сегодня
19:00 (Мск)
Финляндия
Еврохоккейтур|Швейцарские игры
Ливерпуль
Сегодня
19:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|17-й тур
Бавария
Сегодня
21:30 (Мск)
Штутгарт
Германия - Бундеслига|15-й тур
13:01, 17 декабря 2023Спорт

Звезда «Как я встретил вашу маму» рассказала о способе похудеть на 9 килограммов

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американская актриса, звезда сериала «Как я встретил вашу маму» Элисон Ханниган рассказала о способе похудеть на девять килограммов. Ее слова приводит Enews.

Актриса рассказала, что сбросить килограммы ей удалось благодаря танцевальному шоу, в котором она принимала участие. Она заявила, что ежедневно тренировалась с профессиональным танцором Сашей Фабером и избавилась от девяти килограммов за время проекта.

Ханниган поблагодарила партнера за его поддержку и правильные советы. Она добавила, что собирается поддерживать результат и продолжать танцевать ради удовольствия и здоровья.

25 ноября фитнес-тренер Джо Мейер назвала танцы способом провести кардиотренировку. Она заявила, что танцы похожи на скрытую тренировку, потому что вы тренируетесь, даже не осознавая этого. Танцы не только учащают сердцебиение, но и улучшают настроение и психическое здоровье.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Война с Западом, вступление Финляндии в НАТО и создание нового военного округа. Что рассказал Путин после прямой линии?

      Сотни тысяч россиян остались без света

      Тринадцать человек погибли при обрушении крыши спортцентра в Аргентине

      Москвичам назвали срок окончания снегопада

      Глава Дагестана назвал причину событий в аэропорту Махачкалы

      Москвичам сообщили об опасной погоде

      Российский подъезд превратился в ледяную пещеру из-за халатности коммунальщиков

      Путин рассказал о планах на Новый год

      Во Франции задержали киберсталкера за травлю мэра Парижа в сети

      На Украине начали вручать повестки в торговых центрах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости