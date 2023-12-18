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10:27, 18 декабря 2023Спорт

Быстров сравнил тренера «Спартака» с Карпиным и Черчесовым

Владимир Быстров заявил, что Карпин и Черчесов сильнее Абаскаля

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Владимир Быстров сравнил нынешнего наставника красно-белых Гильермо Абаскаля с Валерием Карпиным и Станиславом Черчесовым. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По мнению экс-игрока, оба российских специалиста сильнее испанского. «Бороться за то место, на котором команда сейчас находится или за место в тройке, команда может и без тренера. Убери Абаскаля — они ниже не опустятся», — заявил Быстров.

Бывший футболист, который играл под руководством и Карпина, и Черчесова, также сравнил специалистов между собой. «Карпин мне больше нравится. Мне комфортнее с ним. Он был правым полузащитником, более доходчиво объяснял ситуации, как я должен играть. Хотя и Черчесов объяснял доходчиво», — добавил Быстров.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В нынешнем сезоне москвичи после 18 туров занимают пятое место в чемпионате России.

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      Алексей Гусев
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