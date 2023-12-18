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16:18, 18 декабря 2023Мир

Еврокомиссия выделит Финляндии компенсацию из-за повреждения Balticconnector

ЕК компенсирует Финляндии 800 тысяч евро из-за повреждения Balticconnector

Фото: Eero Vabamаgi / Globallookpress.com

Еврокомиссия (ЕК) компенсирует Финляндии 800 тысяч евро в связи с повреждением газопровода Balticconnector. Об этом стало известно из пресс-релиза, опубликованного на официальном сайте ЕК.

«Чрезвычайное финансирование в размере 800 тысяч евро из Фонда внутренней безопасности будет выделено пограничной службе и ВМС Финляндии. Компенсация будет использована для покрытия расходов, связанных с охраной зоны происшествия, а также для расследования факта нарушения работы трубопровода Balticconnector», -– говорится в заявлении.

Отмечается, что по итогам расследования выяснилось, что сбой в работе трубопровода был вызван внешним вмешательством в исключительную экономическую зону Финляндии.

Сбой в работе газопровода произошел в ночь на 8 октября. Уточняется, что китайское судно Newnew Polar Bear, ходящее под флагом Гонконга, является ключевым подозреваемым.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что непреднамеренное повреждение Balticconnector и двух кабелей связи является маловероятным. По ее словам, одно судно в течение восьми часов не может случайно повредить два кабеля связи и газопровод.

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      Дарья Балацкая
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