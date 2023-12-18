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17:30, 18 декабря 2023Наука и техника

Киев оценил способность F-16 противостоять баллистическим ракетам

ВС Украины: истребители F-16 вряд ли помогут в борьбе с баллистическим ракетами

Фото: Reuters

Истребители четвертого поколения F-16, которые планируют передать Киеву, вряд ли помогут Украине в противостоянии баллистическим ракетам. Такую оценку способности самолетов противостоять ракетам дал представитель командования Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, передает РИА Новости.

«F-16 вряд ли будут как-то помогать в борьбе с баллистическими ракетами. Баллистика — это наземные установки, которые могут быть размещены в любой точке и против таких ракет F-16 не сможет работать», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

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Игнат также добавил, что новостей о передаче Киеву F-16 пока нет, но летчики и наземный персонал «продолжают проходить обучение на разных площадках».

Ранее в декабре источник РИА Новости сообщил, что дальнобойные ракеты 40Н6 зенитного ракетного комплекса С-400 обладают уникальными характеристиками, которые позволят им сбивать F-16 в случае их появления на Украине.

В ноябре Юрий Игнат рассказал, что устаревшие модификации американских истребителей четвертого поколения F-16 не смогут бороться с российскими Су-35С поколения 4++.

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      Даниил Иринин
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