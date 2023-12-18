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00:44, 19 декабря 2023Спорт

Медведева купила фигурировавшего в уголовном деле попугая

Фигуристка Медведева купила признанного вещдоком в уголовном деле попугая-какаду

Кадр: видео НТВ.Ru

Российская фигуристка Евгения Медведева купила попугая-какаду, фигурировавшего в уголовном деле. Об этом сообщает НТВ.

«Его пытались украсть из зоомагазина, потом "допрашивали" с пристрастием в отделении полиции, сделали вещдоком в уголовном деле, а затем вернули обратно в магазин. И все это за последние полгода», — отмечается в материале. Сейчас птица живет в загородном доме Медведевой. Какаду назвали Юки, что в переводе с японского означает «снег».

Ранее Медведева рассказала о первом предмете роскоши, который она сама себе купила. По словам спортсменки, это было кольцо Cartier. «Мне важно понимать, что у меня есть вот такое и это не бьет по состоянию», — поделилась она.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных и личных соревнованиях. В данный момент завершившая карьеру спортсменка ведет свой YouTube-канал.

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