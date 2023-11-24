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14:26, 24 ноября 2023Спорт

Медведева рассказала о первом купленном предмете роскоши

Евгения Медведева заявила, что ее первым купленным предметом роскоши было кольцо

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Российская фигуристка Евгения Медведева на своем канале в YouTube рассказала о первом предмете роскоши, который она сама себе купила.

По словам спортсменки, это было кольцо Cartier. «Сходила в бутик, сама купила, сама выложила кэш. Мне важно понимать, что у меня есть вот такое и это не бьет по состоянию», — рассказала Медведева.

Ранее фигуристка рассказала о своих заработках. «Мой заработок складывается из ледовых шоу, которых очень много. Мы в Сочи 30 раз откатали, сейчас с "Кармен" небольшой тур из двух городов по России. Есть ледовые спектакли, ледовые елки. Плюс мои рекламные контракты», — заявила Медведева.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных и личных соревнованиях. В данный момент она завершила карьеру и ведет свой YouTube-канал.

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      Алексей Гусев
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