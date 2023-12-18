Названы плачевные последствия флирта с коллегой

Клинический психолог медицинского центра «Медскан» Инна Таран рассказала, что некоторые люди используют в общении с коллегой флирт без желания переходить на следующую стадию — любовную. Плачевные последствия подобного поведения она назвала в комментарии для «Ленты.ру».

По словам Таран, человек, на которого направлен флирт, может воспринимать ситуацию всерьез и ожидать развития событий. В этом случае придется иметь с ним неприятный разговор и объяснять, почему дальнейшая связь невозможна.

К тому же, продолжила психолог, флирт не предполагает проявления профессионализма и компетентности, а, напротив, демонстрирует легкость и игривость. Однако построить долгосрочные трудовые отношения лишь на игривости невозможно, потому что сотрудника оценивают за профессиональные качества.

Постоянный флирт делает человека в глазах окружающих легкомысленным и ставит под сомнение его компетентность Инна Таран клинический психолог

Постоянный флирт как способ общения рано или поздно надоест, предупредила Таран, потому что невозможно быть для всех все время сексуально привлекательным. «Для того чтобы быть востребованным профессионалом, необходимо знание вопроса, которым вы занимаетесь, настойчивость в достижении цели, умение быть полезным команде и поддерживать бесконфликтное общение. И флирт не входит в перечень необходимых на работе компетенций», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее психолог Екатерина Батаева дала совет женщинам, чьи мужчины флиртуют в переписке с другими. Первым делом она призвала не выяснять отношения сгоряча, а выдержать паузу.

