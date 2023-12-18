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00:31, 18 декабря 2023Мир

Россияне захотели создать ассоциацию и добиться открытия границ с Финляндией

Yle: россияне создают ассоциацию, чтобы добиться открытия границ с Финляндией

Фото: Unsplash.com

Россияне хотят создать ассоциацию, чтобы добиться открытия границ с Финляндией, об этом сообщает Yle.

«Россияне и лица с двойным гражданством, проживающие в Финляндии, создают ассоциацию для защиты своих интересов», — говорится в материале. Отмечается, что первостепенной задачей является открытие восточной границы с Россией.

Первое заседание прошло в Центральной библиотеке Хельсинки. Мероприятие посетили в том числе финские граждане.

По словам одного из организаторов, Карины Тереховой, ассоциация будет заниматься решением проблем, возникающих из-за закрытия границы, а также из-за решений правительства, ущемляющих права некоторых меньшинств и финнов.

Она уточнила, что трудности возникнут не только у россиян, но и у других граждан. Они касаются семейных связей, например, когда пожилые родственники живут по другую сторону границы.

Накануне в финском городе Лаппеенранта прошла акция протеста против закрытия границы с Россией. На митинг пришли около 50-60 человек. В основном, это россияне, которые живут в Финляндии и у которых есть паспорта обеих стран.

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      Марина Совина
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