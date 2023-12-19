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09:17, 19 декабря 2023Спорт

Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» победить в матче НХЛ

Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Миннесоту» в матче НХЛ

Фото: Matt Slocum / AP

«Питтсбург Пингвинс» обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась со счетом 4:3. Победить команде в том числе помогли гол и передача российского форварда Евгения Малкина.

Малкин прервал восьмиматчевую безголевую серию. Всего в 30 играх чемпионата в сезоне-2023/2024 россиянин набрал забросил 11 шайб и сделал 15 передач.

«Питтсбург» благодаря победе набрал 31 очко и располагается на седьмом месте в Столичном дивизионе Восточной конференции. «Миннесота» имеет в активе 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона Западной конференции.

Малкин выступает в НХЛ с 2006 года, все это время он играет за «Питтсбург». В составе этой команды он трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

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      Дарья Коршунова
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