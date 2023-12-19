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11:54, 19 декабря 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о состоянии жены главы разведки после отравления

ГУР Украины: самочувствие жены главы ведомства Буданова приемлемое
Марианна и Кирилл Будановы

Марианна и Кирилл Будановы. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Самочувствие жены руководителя Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилла Буданова Марианны приемлемое. О ее состоянии после отравления рассказал представитель ведомства Андрей Юсов, цитирует его издание «Украинская правда».

Он уточнил, что госпитализация закончилась, курс лечения Будановой продолжается. «Врачи вовремя заметили и предотвратили возможные плохие последствия», — сказал Юсов.

Кроме того, представитель ГУР, говоря о расследовании произошедшего, отметил, что это небыстрый процесс. По его словам, общество узнает о результатах, как только о них можно будет сообщить. Юсов добавил, что после отравления в ГУР приняли дополнительные меры безопасности.

28 ноября об отравлении жены Буданова сообщило издание «Бабель» со ссылкой на источники в разведке. Затем эту информацию подтвердили в ГУР. В качестве главной гипотезы была выдвинута версия о причастности России к отравлению.

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      Кристина Есикова
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