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15:04, 19 декабря 2023Путешествия

В «Уральских авиалиниях» прокомментировали информацию об увольнении пилотов

В «Уральских авиалиниях» опровергли увольнение посадивших в поле самолет пилотов

Фото: РИА Новости

Руководство «Уральских авиалиний» опровергло сведения о том, что посадившим самолет на пшеничное поле под Новосибирском пилотам предложили уволиться по собственному желанию. Соответствующую информацию прокомментировал первый заместитель генерального директора российского перевозчика Кирилл Скуратов, передает ТАСС.

«Это неправда, пока мы ничего не можем им сказать, запретить», — заявил он.

По словам Скуратова, в настоящее время пилоты в принципе не летают, поскольку идет государственное расследование.

6 декабря сообщалось, что пилотам «Уральских авиалиний» Сергею Белову и Эдуарду Семенову, посадившим самолет в пшеничном поле под Новосибирском, предложили уволиться по собственному желанию.

В тот же день супруга Эдуарда Семенова попросила президента России Владимира Путина не наказывать мужа. Россиянка отметила, что члены летного экипажа совершили невозможное.

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      Фариза Бацазова
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