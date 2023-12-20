Фермеры выследили повадившегося ходить в коровник зоофила

В Великобритании вынесен приговор зоофилу, который повадился ходить в коровник и насиловать телят. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Злоумышленника выследили фермеры. Они заподозрили неладное, когда заметили, что по утрам телята беспокоятся больше обычного. Кроме того, недалеко от коровника стали находить брошенные кем-то вещи: медицинские перчатки, веревку, штаны.

В конце концов владелец фермы установил в коровнике камеры видеонаблюдения. Злоумышленник не заставил себя долго ждать. Около полуночи фермер услышал крик теленка и проверил, что показывает камера. На экране было видно, что в стойло зашел некий человек.

Фермер и его родственники окружили коровник, заблокировали все выходы и включили свет. Незнакомец быстро натянул штаны и попытался скрыться, но напуганные коровы в другом стойле сбили его с ног.

Злоумышленником оказался сын бывшего работника фермы, 25-летний Лиам Браун. Суд признал его виновным в половом акте с живым животным и причинении ненужных страданий животному, находящемуся под защитой. Ему запретили держать скот в течение десяти лет и обязали выплатить владельцам пострадавших животных компенсацию — 600 фунтов стерлингов (около 70 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что индонезийские зоозащитники спасли самку орангутанга, которая в течение нескольких лет подвергалась сексуальному насилию. Освободить животное удалось только с помощью полиции и военных.