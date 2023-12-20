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15:01, 20 декабря 2023Из жизни

Дедушка решил отучить внучку от мобильных игр и надел на нее воротник для собак

В Китае дедушка надел на внучку воротник для собак, чтобы отучить ее от телефона

Фото: Jus_Ol / Shutterstock / Fotodom

В Китае дедушка нашел необычный способ избавить внучку от пристрастия к мобильным играм. Об этом сообщает South China Morning Post.

Мужчина из города Сиань, провинция Шэньси, заметил, что его внучка неотрывно играет в игры на телефоне во время поездки на машине. Он решил, что у девочки появилась зависимость от гаджета, и вознамерился отучить ее от телефона с помощью ветеринарного воротника. Такие приспособления используют для того, чтобы собаки не зализывали раны после травм или операций.

Дедушка достал воротник розового цвета и аккуратно надел его внучке на шею. По словам матери, поначалу девочка сопротивлялась и плакала, однако воротник подействовал. «В течение следующих двух дней, когда она хотела взять телефон, я надевала на нее ошейник. После двух-трех дней она больше не хотела брать телефон, так что мы больше не пользуемся воротником», — говорит женщина.

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Пользователи сети неоднозначно отреагировали на действия родственников. Некоторые заявили, что им стоило отучить девочку от телефона иным способом. По их мнению, стоило переключить ее внимание на другое занятие. Другие пользователи нашли метод дедушки эффективным и полезным не только для детей, но и для взрослых. «На самом деле, если держать телефон немного выше в этом воротнике, то все видно… Поэтому я рекомендую надевать его и молодым людям, у которых болит шея из-за использования гаджетов», — написал один человек.

Ранее сообщалось, что в США директор школы и более 20 учащихся спасли мать и ребенка, попавших под машину. Теперь пострадавшей женщине предстоит перенести несколько операций.

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      Алиса Удовик
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